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Не Шатунов, а Фредди Меркьюри: Милохина оскорбило сравнение с покойным

4 июля 2022 11:40
Не Шатунов, а Фредди Меркьюри: Милохина оскорбило сравнение с покойным

Артист не согласен с убеждениями своих фанатов.

Даня Милохин прокомментировал свое сравнение с Юрой Шатуновым. Мнением блогер поделился в личных социальных сетях.

После трагической смерти лидера «Ласкового мая» пользователи Сети поняли, что Милохин также является выходцем из детского дома, которому удалось добиться популярности и любви фанатов. Поклонники начали активно сравнивать жизненный путь и карьеру двух знаменитостей. Однако Милохин, как оказалось, не остался в восторге от этого. По словам звезды «Ледникового периода», он точно не похож на музыканта, поэтому подобные заявления удивляют его, ведь он не собирается заканчивать свою жизнь в ближайшее время.

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Он также отметил, что в социальных сетях часто можно встретить его сравнение с Фредди Меркьюри, так как он считает себя чересчур амбициозным. А вот, например, Элтона Джона, другого популярного британского музыканта, он уже давно превзошел в мастерстве.

Фото: Globallookpress.com, East News
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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