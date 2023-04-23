Не семьянин: как Сергей Лемох умудрился прожить 20 лет в браке с одной женщиной

Сергей Лемох считался одним из главных плэйбоев на российской эстраде 90-х. Он основал танцевальную поп-группу «Кар-мэн», которая «взрывала» сцену и будоражила умы женской аудитории.

Свою любовь всей жизни артист встретил 20 лет назад и не расстается с ней по сей день. Екатерина Канаева в ту пору была участницей «Кар-мэн» и работала в подтанцовке, а также подпевала на бэк-вокале. Роман между ней и Сергеем развивался стремительно и вскоре привел к браку. Детей у четы нет, видимо, Лемоху достаточно двух дочек от первой супруги Натальи Огурцовой.

Правда, одна из наследниц артиста однажды пожаловалась, что отец не поддерживает с ней никакого общения. Сергей опроверг ее слова и заявил, что никаких проблем в отношениях с дочерьми у него нет. Однако тут же певец добавил, что он не семьянин и никогда им не являлся. Многим стало любопытно, как же Лемоху удалось прожить 20 лет в браке с единственной женщиной. Видимо, весь секрет в отсутствии детей и терпении жены.

О сложном характере Сергея также рассказал его коллега по «Кар-мэн» Богдан Титомир на программе «Суперстар! Возвращение». Артист признался, что долго терпел это сотрудничество, чтобы уйти из проекта на самом пике.