Не сексуальная красотка: как выглядит чудом выздоровевшая дочь Винокура

Анастасия Винокур решила не идти по стопам своего знаменитого отца и отдала предпочтение балету. Но дочь комика сломила одержимость этим искусством.

Известно, что танцовщицам необходимо постоянно сохранять свою стройную фигуру, а мышцы держать в тонусе. Однако ради этой цели девушки могут идти на страшные меры. Так и Анастасия стала истязать себя диетами и часто проводить время в сауне, чтобы избавиться от лишней жидкости. В конечном итоге организм дал сбой.

Девушке диагностировали анорексию и расстройство пищевого поведения.

Наследница юмориста со временем все же приняла своё тело, и чудесным образом ей удалось восстановиться. Тем не менее сейчас ее нельзя назвать сногсшибательной красоткой. Проблемы со здоровьем отразились на внешности балерины, и в свои 37 лет она выглядит уже изрядно уставшей женщиной.