Не сексуальная красотка: как выглядит чудом выздоровевшая дочь Винокура
Ради желанной фигуры девушка шла на любые меры.
Анастасия Винокур решила не идти по стопам своего знаменитого отца и отдала предпочтение балету. Но дочь комика сломила одержимость этим искусством.
Известно, что танцовщицам необходимо постоянно сохранять свою стройную фигуру, а мышцы держать в тонусе. Однако ради этой цели девушки могут идти на страшные меры. Так и Анастасия стала истязать себя диетами и часто проводить время в сауне, чтобы избавиться от лишней жидкости. В конечном итоге организм дал сбой.
Девушке диагностировали анорексию и расстройство пищевого поведения.
Наследница юмориста со временем все же приняла своё тело, и чудесным образом ей удалось восстановиться. Тем не менее сейчас ее нельзя назвать сногсшибательной красоткой. Проблемы со здоровьем отразились на внешности балерины, и в свои 37 лет она выглядит уже изрядно уставшей женщиной.