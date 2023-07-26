Не секс-символ, а ботан: на Бондаренко в первой роли невозможно смотреть без смеха

Карьера Станислава Бондаренко развивалась стремительно. Актер быстро покорил сердца зрителей, а особенно зрительниц. И стал настоящим секс-символом российского кинематографа.

Но в самом начале творческого пути юный артист вовсе не был мачо. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на первую картину с участием знаменитости. В 2005 году на экраны вышел проект под названием «Одиночество любви». Перед публикой актер предстал в непривычном образе. Далеко не секс-символ, а обычный ботан, на которого теперь, учитывая, как сильно изменился Бондаренко, невозможно смотреть без смеха.

Эта картина принесла большой успех начинающему актеру — другие режиссеры жаждали видеть его на съемочной площадке. Бондаренко от новых деловых предложений не отказывался и постепенно пришел к образу ловеласа и сердцееда, устоять перед которым не в силах ни одна женщина.