Не «Сегодня вечером», а «Я и Зеркало»: поступок Цискаридзе вывел хейтеров из себя

Стас Садальский раскритиковал Николая Цискаридзе за работу в программе «Сегодня вечером». Мнением артист поделился в личном Telegram-канале.

Вот уже несколько месяцев как прославленный танцор перевоплотился в телеведущего. Артист приглашает в свою студию знаменитостей, чтобы выслушать их занимательные рассказы, однако, как уверен Садальский, на самом деле не интересуется этими историями. Цискаридзе, по мнению звезды, зациклен лишь на себе.

«Ему неинтересны чужие рассказы. В общем не „Сегодня вечером“, а „Я и Зеркало“», — уверен актер.

Свое мнение Садальский подтвердил рейтингами передачи. Как оказалось, зрители все меньше и меньше включают некогда популярное шоу, отдавая свое предпочтение совершенно другим проектам. Главная причина, как уверен артист, именно в поведении танцора в студии, которого руководство канала должно как можно быстрее заменить на более подходящую кандидатуру и не приглашать для участия в таких проектах.