«Не сдвинутая маньячка, как в "Трассе"»: зрителей уже зацепил детектив «Здесь все свои» с Разумовской — график выхода серий пригодится, если тоже начнете

«Здесь все свои» — свежий российский детектив с Кариной Разумовской в главной роли. Сериал только недавно вышел, но уже собрал хорошие отзывы зрителей и критиков. Его сравнивают с нашумевшей «Трассой», а многие отмечают, что Разумовская здесь раскрылась ещё ярче.
По сюжету следователь приезжает в село расследовать жуткое происшествие: находят обезображенные трупы, а все местные явно хотят поскорее замять дело. Атмосфера напряжённая, а интрига держит с первых минут.
Зрители уже вовсю делятся хвалебными отзывами:
«Начало очень многообещающее. Заинтересовали. Карину Разумовскую очень люблю. Хороша, как всегда. Да, и весь актёрский состав обалденный»,
«Понравился. Захватывает. Игра актёров тоже вовлекает в фильм, буду ждать выхода новых серий, жаль, что по две серии всего выпускают»,
«Сюжет неплохой, и героиня Карины Разумовской — не сдвинутая маньячка, как в "Трассе"».
Премьера новинки состоялась 18 сентября 2025 года на сервисе СМОТРИМ и в онлайн-кинотеатре Россия 1. Ниже — график выхода новых серий, чтобы вы точно ничего не пропустили:
|Серия
|Дата выхода
|Серия 1
|18.09.2025
|Серия 2
|18.09.2025
|Серия 3
|25.09.2025
|Серия 4
|25.09.2025
|Серия 5
|02.10.2025
|Серия 6
|02.10.2025
|Серия 7
|09.10.2025
|Серия 8
|09.10.2025
