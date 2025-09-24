«Не сдвинутая маньячка, как в "Трассе"»: зрителей уже зацепил детектив «Здесь все свои» с Разумовской — график выхода серий пригодится, если тоже начнете

Меню
24 сентября 2025 12:19
Проект только стартовал, так что быстро наверстаете первые эпизоды.

«Здесь все свои» — свежий российский детектив с Кариной Разумовской в главной роли. Сериал только недавно вышел, но уже собрал хорошие отзывы зрителей и критиков. Его сравнивают с нашумевшей «Трассой», а многие отмечают, что Разумовская здесь раскрылась ещё ярче.

По сюжету следователь приезжает в село расследовать жуткое происшествие: находят обезображенные трупы, а все местные явно хотят поскорее замять дело. Атмосфера напряжённая, а интрига держит с первых минут.

Зрители уже вовсю делятся хвалебными отзывами:

«Начало очень многообещающее. Заинтересовали. Карину Разумовскую очень люблю. Хороша, как всегда. Да, и весь актёрский состав обалденный»,

«Понравился. Захватывает. Игра актёров тоже вовлекает в фильм, буду ждать выхода новых серий, жаль, что по две серии всего выпускают»,

«Сюжет неплохой, и героиня Карины Разумовской — не сдвинутая маньячка, как в "Трассе"».

Премьера новинки состоялась 18 сентября 2025 года на сервисе СМОТРИМ и в онлайн-кинотеатре Россия 1. Ниже — график выхода новых серий, чтобы вы точно ничего не пропустили:

Серия Дата выхода
Серия 1 18.09.2025
Серия 2 18.09.2025
Серия 3 25.09.2025
Серия 4 25.09.2025
Серия 5 02.10.2025
Серия 6 02.10.2025
Серия 7 09.10.2025
Серия 8 09.10.2025

Фото: Кадр из сериала «Здесь все свои»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
