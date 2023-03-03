Не сдержались даже американцы: выходка 140-килограммовой певицы ужаснула народ

Американская певица Лиззо уже давно «взрывает» мировую сцену. Она примечательна не только талантом, но и своей необъятной фигурой и откровенным имиджем. Ее называют артисткой, «которую никто никогда не видел одетой», к чему все уже привыкли. Но недавно она «выкинула» то, от чего даже американцы впали в ступор.

Недавно Лиззо выступила с концертом в Германии, где спела бессмертную песню Rammstein под названием Du Hast. Артистка вышла в откровенном обтягивающем наряде ярко-желтого цвета и активно выплясывала, пока исполняла культовую композицию. Публика же пребывала в шоке.

Даже на родине к выступлению Лиззо отнеслись неоднозначно. Одни похвалили артистку за то, что она выучила несколько слов по-немецки, другим просто понравился ее кавер и полная самоотдача на сцене. А третьим показалось, что Лиззо переборщила и даже «осквернила» легендарный трек. В основном пользователи Сети были недовольны: «Не дотягивает», «Чудовищно!», «Надо же было как-то подготовиться, чтобы нормально исполнить трек...», «Тилль должен на нее в суд подать».