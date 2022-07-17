Не сдержала в себе свекровь: Валерия выдала о невестке все как есть

В прошлом году Валерия впервые стала бабушкой. Внучку ей подарил сын Арсений и его жена Лиана, об отношениях с которой звезда рассказала в беседе с журналистами.

Роль свекрови пришлась Валерии по душе, потому что, во-первых, она уверена в сильной привязанности сына и не ревнует его, а во-вторых, ей повезло с невесткой. Исполнительнице ни разу не приходилось перевоплощаться в сварливую наставницу для Лианы благодаря ее богатому жизненному опыту.

«Она прекрасная хозяйка, все умеет делать, как будто сын женился на опытной женщине. Это удивительно, что в наше время есть такие девчонки», — поразилась Валерия в интервью «7Дней ».

Артистка с гордостью рассказала и об Арсении, который с юных лет демонстрировал самостоятельность и бизнес-таланты. 23-летнего сына Валерия воспринимает полностью сформировавшейся личностью, из-за чего не переживает о воспитании внучки Селин.