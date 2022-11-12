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Киноафиша Статьи Не сдержала данную детям клятву: постыдную выходку Пугачевой не удалось сохранить в тайне

Не сдержала данную детям клятву: постыдную выходку Пугачевой не удалось сохранить в тайне

12 ноября 2022 15:30
Не сдержала данную детям клятву: постыдную выходку Пугачевой не удалось сохранить в тайне

Всему виной – многолетние привычки.

Алла Пугачева – известная курильщица, которая всю жизнь борется с пагубным пристрастием. С появлением маленьких детей – Лизы и Гарри – Пугачева стала внимательнее следить за своим здоровьем. Примадонна клялась, что ради детей она завязала с курением, ведь врачи предостерегают певицу, что зависимость плохо влияет на ее сердечно-сосудистую систему.

Но судя по кадрам со светских мероприятий, Алла Пугачева не сумела бросить курить.

На вечеринке продюсера и руководителя фонда «Артес» Александра Достмана исполнительницу заметили с сигаретой в руках, а потом еще не раз ловили на курении. Может, очередная попытка борьбы с пагубным пристрастием все-таки обернется успехом.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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