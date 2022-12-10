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Не сдержал рыданий на глазах у народа: кто заставил заплакать жесткого Малахова

10 декабря 2022 09:45
Не сдержал рыданий на глазах у народа: кто заставил заплакать жесткого Малахова

Его история растрогает любого.

Несколько лет назад в эфир телепрограммы «Пусть говорят» пришел необычный гость. Оратор и мотивационный коуч Ник Вуйчич, который родился без рук и ног, но сумел добиться больших успехов в жизни.

Вуйчич рассказал в шоу о семейной драме – о своем смертельно больном отце.

Не сдержал рыданий на глазах у народа: кто заставил заплакать жесткого Малахова

Герой не мог сдержать слез – и вместе с ним дал волю эмоциям и ведущий передачи, Андрей Малахов.

40-летний австралиец Ник Вуйчич появился на свет с редким синдромом тетраамелии, приводящим к отсутствию конечностей. О своем опыте Вуйчич написать книгу «Жизнь без границ», которая покорила миллионы читателей, заставив поверить, что нет предела человеческим возможностям.

Не сдержал рыданий на глазах у народа: кто заставил заплакать жесткого Малахова
Фото: кадры из передачи "Пусть говорят" (2001), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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