Не сдался, несмотря на тяжелую болезнь: куда с экранов пропал Виктор Рыбкин из сериала «Татьянин день»

Во всем ему помогает жена.

Вадим Колганов прославился благодаря ролям добрых, но простоватых героев. Вы могли видеть актера в сериалах «Золотой теленок», «Татьянин день», «Смертельный диагноз», «Путейцы», «Одноклассники» и «Челночницы».

Артист окончил Оренбургское училище культуры и ВГИК, играл в театре.

51-летний Колганов и по сей день часто мелькает в кино, однако чаще на второстепенных ролях.

Омрачает жизнь актера тяжелый диагноз – Вадиму Колганову диагностировали редкую форму эпилепсии. Уже много лет артист борется с приступами. Помогает справиться с болью его любимая супруга Екатерина, которая во всем поддерживает мужа. Детей у пары нет, но живут они душа в душу.