«Не считала себя красавицей»: об этих изъянах Гурченко знал только муж

Людмила Гурченко считалась одной из самых эффектных актрис СССР. Миллионы поклонников мечтали с ней познакомиться, а женщины — стать похожими на артистку. Однако сама Гурченко, в отличие от публики, не считала себя красавицей.

Как признался супруг артистки Сергей Сенин, жена сильно комплексовала из-за своей внешности. Она не разделяла восторгов поклонников, которые осыпали ее комплиментами. А особенно не была счастлива от двух черт своей внешности.

«Люся никогда не считала себя красавицей: высокий лоб, большие уши», — рассказал вдовец знаменитости в шоу «Жизнь и судьба».

И именно поэтому Гурченко обращалась за помощью к пластическим хирургам. Она действительно не раз изменяла свою внешность, чтобы чувствовать себя красавицей. Но слухи о десятках хирургических вмешательств, как отмечает Сенин, точно не являются правдой.