Не сбываются желания на Новый год? Вот, что вы делаете неправильно

Одна из главных новогодних традиций — загадывание желаний. Большинство людей стараются сделать это под бой курантов, написав мечту на бумажке и выпив шампанское с ее пеплом. Однако именно в этом и заключается главная ошибка, из-за которой желания не сбываются.

По словам специалиста по нейролингвистическому программированию Марианны Абравитовой, главный залог успеха — правильная обстановка. Нельзя загадывать позитивное желание в состоянии стресса, ведь из-за этого оно точно не сбудется. А попытки успеть записать свои мечты на бумажке, сжечь их и выпить, точно нельзя назвать умиротворяющей обстановкой.

«Получается, что вы в негативной зоне загадываете позитивное желание. Вот она, эта ошибка», — цитирует слова Абравитовой портал «Утро-Новости».

Для получения результата нужно загадывать желания в спокойствии. Необходимо настроить себя на позитивный лад, тогда шансов на успех становится значительно больше.