Не Саша и не Александра: вот как Пахмутову называют только самые близкие

Поклонники об этом даже не догадывались.

Александра Пахмутова — живая легенда. Прославленный композитор подарила слушателям такие хиты, как «Старый клен», «Птица счастья», «Орлята учатся летать», «Ну, погоди!», «Надежда», «Как молоды мы были» и другие популярные композиции. Кумир миллионов, дома она была лишь любящей женой.

Пианистка душа в душу прожила долгие 67 лет вместе с поэтом Николаем Добронравовым. Пара никогда не фигурировала в скандалах и вела тихую аскетичную жизнь, посвящая все время творчеству. О происходящем в скромной столичной квартирке знал только узкий круг приближенных.

Друзья рассказывают, что супруг никогда не называл композитора Сашей или Александрой. Для близких пенсионерка остается Алей, как ее окликали еще в детстве в рабочем поселке под Сталинградом. Изящной и миниатюрной, ей невероятно подходит это милое и простое имя.