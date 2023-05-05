Не самая благозвучная: фамилию Гоши из мелодрамы «Москва слезам не верит» узнали спустя годы

Мелодрама «Москва слезам не верит» была представлена советскому зрителю в 1979 году и сразу же стала мировой сенсацией. Зрители до сих пор обсуждают глубокий фильм и находят в нем все новые и новые темы для споров, а не так давно энтузиастам удалось найти ответ на самый главный вопрос фильма.

Дело в том, что уже не одно поколение поклонников пыталось понять, как электрику Николаю удалось найти Гошу в большой Москве. Владимир Меньшов предпочитал никак не объяснять эту часть, из-за чего друг Катерины выглядел на экране профессиональным сыщиком. Однако объяснение скрывалось в одной из вырезанных сцен фильма.

Как оказалось, Николай обратился за помощью к сотруднику КГБ по фамилии Еровшин. Он провел большое расследование и вычислил, что фамилия Гоши звучит как Скоков и он живет в коммунальной квартире на Малой Бронной. И уже после этого Николай отправляется домой к Гоше, где и уговаривает его вернуться к Катерине.

Однако при финальном монтаже эпизод решили вырезать. Адрес Гоши изменили, и в новой версии он жил уже на проспекте Вернадского у Воронцовских прудов. Отказались же от части фильма, как пишет «Комсомольская правда» , из-за цензуры. Экспертам не понравилось, что агент КГБ использует свои возможности, чтобы помочь двум влюбленным.