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Киноафиша Статьи Не «русский Ван Дамм» а батя из психушки: у худшего фильма в карьере Серебрякова рейтинг 1.4/10 (а Смоляков тут сыграл клоуна)

Не «русский Ван Дамм» а батя из психушки: у худшего фильма в карьере Серебрякова рейтинг 1.4/10 (а Смоляков тут сыграл клоуна)

25 июня 2025 17:09
Алексей Серебряков и Андрей Смоляков

Картина детская, но даже взрослые ее не понимают.

Есть фильмы плохие, есть — ужасные, а есть «Сказка. Есть». Отдельная категория страдания зрителей. Авторы соединили в одном «детском» фильме очень странный цирк, потерянных детей, песню «Не убивай сестру» и любимых актёров миллионов россиян. И получилось… Специфично.

Официальный синопсис фильма с Алексеем Серебряковым сулит чудеса: плюшевый мишка станет другом, школа — порталом в мир монстров, а поход за букварём — сказочным приключением. Но реальность куда мрачнее.

Не «русский Ван Дамм» а батя из психушки: у худшего фильма в карьере Серебрякова рейтинг 1.4/10 (а Смоляков тут сыграл клоуна)

«Смотря на позитивную рекламку и любимых актеров, я уже представляла о том, как я буду спорить с подругой о русском кино, защищая его и говоря, что 'есть у нас хорошие фильмы!', но...», — делится впечатлением одна из зрительниц.

Картина состоит из трёх новелл и связующих рэп-вставок, где Гоша Куценко и его сменщик в образе подростка-Бибера читают бессмысленные тексты в стиле «йо, мир — игра».

От «Мира игрушек», судя по названию, можно ждать чего-то милого, доброго, вечного, но увы. Маленькая девочка попадает в странный мир, где игрушки оживают, а клоун в исполнении Андрея Смолякова пугает сильнее Пеннивайза. Главная сцена – песня «Не убивай сестру», после которой, как пишет одна зрительница, «моя психика пошатнулась».

«Детство forever» — чуть адекватнее. Отец-архитектор, игнорирующий сына, внезапно проваливается в цирковой мир, где зайцы и пираты учат его любить. Вроде и смысл есть, но, как говорится в другой рецензии, «всё подано скучно, наигранно и с претензией на психоделию».

Не «русский Ван Дамм» а батя из психушки: у худшего фильма в карьере Серебрякова рейтинг 1.4/10 (а Смоляков тут сыграл клоуна)

А дальше – «ЭПИШОО». И тут уже стопоры срывает окончательно. Девушка приезжает в интернат-школу из ночного кошмара, где ученики — как подопытные крысы, а педагоги — адское сборище. Всё это преподносится как детское кино.

«Это настоящий пародийный бред на штампы хорроров, который невесть зачем впихали в фильм», — подытожили зрители.

Ранее мы писали: От советского Ван Дамма до головореза Юлика: этот фильм с Серебряковым назвали «отборной клюквой»

Фото: Кадр из фильма «Сказка. Есть» (2011)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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