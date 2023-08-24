«Неродной»: Собчак заставили вздрогнуть из-за одного слуха об отце

Ксению Собчак удивили собственные подписчики. Недавно журналистка опубликовала милую фотографию сына Платона со словами о том, что мальчик получил по наследству семейные черты.

Поклонники тут же разделились на два лагеря. Одни утверждали, что малыш напоминает отца Максима Виторгана. Другие уверены, что гордая мама имела в виду собственное семейство.

Тут на поверхность всплыл неприятный слух: оказалось, многие считали, что Ксению растил приемный отец. Около десяти лет назад в Сети действовал поддельный аккаунт, который распространял слухи от лица матери журналистки Людмилы Нарусовой. Именно этот фейк и рассказал всем о якобы страшной семейной тайне.

«Политик — это неродной отец Ксении», — заявил один из подписчиков звезды.

Оказалось, что за десять лет историю не забыли и даже убедились в ее подлинности. Сама же Собчак была шокирована такими «новостями».