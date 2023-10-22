Не родись красивой: как сейчас выглядит дурнушка Катя Пушкарева

Сериал «Не родись красивой» появился на экранах в 2005 году. История неказистой дурнушки и полюбившего ее красавчика не была новой: проект стал адаптацией популярной в Колумбии «Дурнушки Бетти». Но успех российской версии был феноменальным. За судьбой Кати Пушкаревой следила вся страна.

Главная роль в сериале досталась малоизвестной тогда актрисе Нелли Уваровой. Она легко вжилась в образ скромной «заучки» в больших очках и старомодных нарядах и прославилась на всю страну. Но слава не пошла на пользу самой артистке. Из-за напряженного рабочего графика она почти перестала видеться с мужем. Такого испытания отношения не выдержали.

Сегодня Нелли снимается очень мало, она снова вышла замуж и воспитывает двух дочерей, поэтому предпочитает работать в театре, чтобы проводить достаточно времени с семьей. Одним из последних проектов звезды стал сериал «Содержанки». Актриса больше не играет тихих дурнушек, предпочитая более яркие и характерные роли.