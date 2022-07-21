Не рецидив онкологии: известный журналист выдала правду о состоянии Вайкуле

Лайма Вайкуле не страдает от онкологии, несмотря на многочисленные слухи. В этом уверена журналистка Алена Жигалова .

Вот уже несколько недель, как поклонники активно обсуждают состояние здоровья прославленной певицы. Якобы у той случился рецидив рака, из-за чего она даже летала на лечение в США. Однако, как уверена Жигалова, эти домыслы не являются правдой. По словам светского эксперта, новости о болезни артистки стали появляться, чтобы отвлечь публику от больших финансовых долгов исполнительницы.

«Пытаются вызвать жалость», — рассказывает Жигалова в своем YouTube-шоу.

При этом не так давно певица была замечена на корпоративе в Монако, где провела сольный концерт. Как отмечают пользователи Сети, на многочисленных видео певица выглядит совершенно здоровой, что еще раз подтверждает теорию о ее проблемах с деньгами.