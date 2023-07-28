Не ребенок, а бесенок: странностям сына Преснякова нашлось объяснение

Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают двоих сыновей — Артемия и Ивана. Артистка регулярно рассказывает о наследниках своим поклонникам, однако материнство, как оказалось, приносит ей не только радость.

По словам Подольской, которая разоткровенничалась на своем YouTube-канале, ее старший сын отличается неадекватным поведением. Мальчик все время кривляется, корчит гримасы и паясничает, что неприятно удивляет артистку.

Однако поводов для беспокойства у знаменитости нет. Как отметила психолог Вика Дмитриева, с которой Подольская и поделилась проблемой, таким образом мальчик всего лишь пытается привлечь к себе внимание. И артистке не нужно реагировать на его провокации.