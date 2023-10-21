Не развидеть: Хабенский запятнал идеальную репутацию в этом новогоднем фильме

Константин Хабенский по праву считается одним из лучших российских актеров. На счету артиста немало ярких ролей, а в картине «Коллектор» он вообще появляется в кадре в полном одиночестве и полностью вывозит историю на своих плечах. Но у худрука МХТ имени Чехова в карьере были промашки. За один фильм его не ругал только ленивый.

В 2007 году на экраны вышло продолжение культовой «Иронии судьбы». Главные роли в нем исполнили Елизавета Боярская и Константин Хабенский. Зрители остались недовольны всем. Фильм вышел вторичным и повторял сюжет оригинала вплоть до деталей. Любимая россиянами история любви Нади и Жени оказалась напрочь стерта — герои разошлись и завели детей с тем, кого когда-то бросили. И старые, и новые персонажи оказались картонными и неинтересными.

Как пишет Дзен-канал «кинОбъектив», не справился со своей ролью никто из артистов. Боярская весь фильм ходила с натянутой улыбкой и будто бы вообще не знала, что нужно играть. Даже Барбара Брыльска разочаровала. Хабенский же оказался совсем не убедительным в роли непутевого пьяницы. Харизмы Андрея Мягкова ему явно не хватало.