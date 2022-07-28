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Не Разин: правообладатель песен Шатунова назван

28 июля 2022 11:10
Не Разин: правообладатель песен Шатунова назван

Продюсер погибшего певца заявил, что исполнять его композиции другие артисты не смогут.

Близкий друг и продюсер Юры Шатунова Аркадий Кудряшов назвал правообладателя его песен. Напомним, вплоть до самой смерти певец судился с бывшим партнером по коллективу «Ласковый май» Андреем Разиным за возможность исполнять популярные композиции. На последнем судебном процессе все права были переданы Шатунову. Однако Разин грозил певцу новыми судами, обещая, что за исполнение хитов тот может оказаться за решеткой. Андрей утверждал, что настоящие правообладатели живут в США, а Юрию фактически ничего не принадлежит.

Но теперь Аркадий Кудряшов заявил, что права на песни находятся не у Разина и у неких источников за рубежом, а у наследников Шатунова. По его словам, в следующем году вдова и дети Юрия вступят в наследство. После этого их ожидает продолжение судебных разбирательств с Разиным. Пока же дела заморожены.

«Все песни под охраной», — заявил Кудряшов в интервью порталу Prozvezd.

Также он подчеркнул, что в будущем ни одна песня Шатунова не будет отдана другим певцам для перепевок. По его мнению, гораздо важнее, чтобы хиты запомнились именно в исполнении Юрия.

Фото: Legion-Media, East News
Елена Королева
Елена Королева
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