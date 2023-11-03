«Не раздавишь»: Лазарев назвал свою мать ядовитым гадом, и вот почему

Сергей Лазарев начал сценическую карьеру еще в детстве. Лучезарного мальчика знали благодаря ансамблю «Непоседы», а позже музыкальному дуэту Smash!!. Успеху талантливого парня явно поспособствовала его родительница, которая смогла направить сына в нужное русло. Валентина Викторовна растила мальчика одна. Впрочем, даже после этого певец выбирает крайне сомнительные слова в адрес мамы.

Исполнитель написал, что его мать — ядовитый гад, живущий в пустыне, который легко может лишить жизни любое существо. Скорпион Валентина — так Лазарев назвал свою мамочку. Вероятнее всего, ничего крамольного артист не подразумевал, ведь Валентина Викторовна родилась под созвездием Скорпиона.

Так своеобразно певец решил поздравить маму с днем рождения. Сергей Лазарев поблагодарил родительницу за достойное воспитание, за то, что мать вложила в него и в его детей все самое лучшее, за хороший пример и поддержку. Трогательный текст появился в Telegram-канале исполнителя.