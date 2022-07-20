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Киноафиша Статьи Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой

Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой

20 июля 2022 10:30
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой

Телеведущая заразилась коронавирусом в отпуске.

51-летняя Лера Кудрявцева пожаловалась подписчикам в соцсетях на свое состояние. На связь с фанатами она вышла прямо из кровати гостиничного номера на жарком курорте, куда прилетела на отдых. Лера с трудом говорила в видео и призналась, что у нее осип голос. Оказалось, что Кудрявцева столкнулась с новой бедой — в отпуске у нее диагностировали коронавирус. Такие результаты показал тест, который она сдала при заселении в отель.

Вместо «райского» отдыха Лера оказалась заперта на изоляции в номере. Вскоре у нее проявились и симптомы болезни. Сейчас Кудрявцева страдает от высокой температуры и боли в горле.

Надо сказать, что ранее телеведущая уже боролась с опасным вирусом. В конце 2020 года она планировала путешествие в Дубай, но слегла с температурой. Затем она испытывала разные последствия болезни — от сильной мигрени до повторяющихся панических атак. Лере даже пришлось отправиться на реабилитацию в санаторий в Подмосковье.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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