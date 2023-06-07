Не растеряется: этот знак Зодиака в экстремальной ситуации умеет сохранять хладнокровие

Иногда обстоятельства складываются неблагоприятным образом, и мы попадаем в экстремальные ситуации. В моменты, когда здоровью или даже жизни грозит реальная опасность, кто-то теряется и полагается на помощь окружающих, кто-то - поддается эмоциям и начинает паниковать, а третьи сохраняют трезвость рассудка и решительно делают шаги на пути к спасению. Да, бывают случаи, когда лучше всего дождаться поддержки специалистов, но даже тогда необходимо проявить здравомыслие. Рассказываем, кто в гороскопе наделен достаточным хладнокровием.

Водолей

Звезды говорят, что по способности держать себя в руках мало кто может соперничать с Водолеем. Представители воздушной стихии обладают нестандартным и гибким мышлением, которое помогает им выйти победителем из сложной, а порой и опасной ситуации.

Даже когда надежды на спасение нет, этот знак все равно найдет путь к благоприятному исходу.

Водолей обладает неуемной фантазией, и как раз она дает возможность повернуть ситуацию под другим углом, взглянуть на нее с новой стороны и найти выход.

Представители воздушного знака всегда славились своим нестандартным взглядом на жизнь, но окружающие зачастую воспринимали это скорее в негативном ключе. Мол, трудно их понять, этих Водолеев, жили бы себе, как все простые смертные, ан нет, все нос задирают.

Хейтеры этого знака могут даже не догадываться о том, что в экстремальной ситуации именно он может стать их спасителем.

Да, Водолей - из тех, кто не боится брать на себя ответственность не только за себя, но и за других людей, в то время как все остальные ее избегают.

В рискованных ситуациях расклеиваются все, и малые и старые. Спокойный и хладнокровный Водолей найдет подход и к тем и к другим: выслушает, успокоит, даст надежду на то, что все будет хорошо, и сдержит свое слово. В глазах окружающих в этот момент он выглядит суперменом.

Но ведь так, по сути, и есть - представители воздушной стихии способны на рискованные и смелые поступки.

Там, где все остальные отступят назад, оригинальный ум Водолея непременно найдет способ выбраться из переделки с минимальными потерями или вовсе без них.

Если уж придется совсем худо, Водолей обратится за поддержкой к своим друзьям. А поскольку этот знак общается только с единомышленниками, то “братья по крови” обязательно дадут хороший совет, примчатся на выручку и сделают все возможное для спасения.