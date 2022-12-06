Не расставалась с бритвой до 13 лет: детство Васильевой заставит вздрогнуть

Татьяна Васильева давно считается одной из главных актрис российского кинематографа. Она успела принять участие в десятках ярких проектов, а поклонники никогда не скупились на комплименты в ее адрес. Однако, как оказалось, в детстве будущая звезда едва могла справиться с комплексами из-за насмешек своих сверстников.

Дело в том, что Васильева росла очень высоким подростком. Ее одноклассников смущал ее рост и большой размер ноги, поэтому они издевались над ней при любой возможности. Будущая артистка не справлялась с постоянным давлением и всегда носила с собой бритву в кармане. Она регулярно задумывалась о самоубийстве и была всегда готова оборвать свою жизнь, но, к счастью, так и не решилась на отчаянный шаг.

Но в итоге Васильевой удалось справиться с ненавистью своих ровесников. Однажды она поняла, что обязательно станет актрисой и прославится, и эта уверенность помогла ей поступить в театральный вуз. А уже в 70-х она приняла участие в комедии «Здравствуйте, я ваша тетя», что сделало ее известной на весь СССР.