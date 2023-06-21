Не рассказывайте лишнего женщинам с этими именами, иначе ваш секрет узнают все

Для чего еще нужны подруги, как не для того, чтобы делиться с ними всеми радостями и горестями? За чашечкой чая в кафе, во время шопинга, по телефону - женщины всегда находят минутку, чтобы поболтать о житейских проблемам или похвастаться личными успехами, но порой это чревато проблемами. Некоторые дамы не умеют держать язык за зубами и сразу же после того, как узнают чью-то тайну, торопятся рассказать о ней всему свету. Эксперты рассказали, какие имена носят самые настоящие болтушки. В общении с ними нужно быть предельно осторожными.

Валентина

По какой-то причине обладательница этого имени внушает собеседникам доверие. Она кажется надежной, внимательной, верной подругой и хранительницей самых сокровенных тайн. Поэтому с Валей охотно делятся всеми происшествиями из жизни, чтобы получить поддержку да и просто выговориться как следует.

Однако Валентина вовсе не так проста, как кажется.

Она будет сочувственно кивать, когда вы раскроете ей все свои секреты, но в глубине души обрадуется вашим проблемам и бедам. В разговоре с другими людьми Валя не упустит возможности рассказать, что ей известно, и от души позлорадствовать. А еще она крайне завистлива.

Татьяна

Танюша - настоящая душа компании. Веселая, смешливая, заводная, она производит на окружающих самое благоприятное впечатление. Кажется, что этой открытой и дружелюбно настроенной женщине можно доверить абсолютно все, что на душе - она и посочувствует, и даст дельный совет, и рассмешит какой-нибудь шуткой.

Однако стоит приготовиться к тому, что Татьяна так же легко и просто выдаст все ваши секреты окружающим.

Не со злобы, а просто потому что не подумала, что тем самым может задеть или даже причинить ущерб. Она будет искренне просить прощения за случившееся, но в следующий раз поступит точно так же.

Маргарита

Обладательница королевского имени хочет власти и контроля над окружающими. Характер у Марго сложный, угодить ей и заслужить уважение и доверие непросто. Она считает себя выше всех окружающих, а потому верит, что ей позволено все то, что не позволено другим людям. А значит, Маргарита может без зазрений совести делать то, что хочется.

Чтобы контролировать близких людей и друзей, она искусно выведывает все секреты.

А потом в общении с другими роняет намеки, мол, ей известна эксклюзивная информация, стоит относиться к ней с должным уважением. Мало того, передавая кому-то чужие тайны, Марго может их приукрасить и преувеличить и доставить жертве много хлопот.