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Не рассказывайте детям: русская народная сказка страшнее любого триллера

22 июля 2023 07:30
Не рассказывайте детям: русская народная сказка страшнее любого триллера

Это полноценный сценарий для фильма ужасов.

Любимые сказки, знакомые всем с детства, дошли до нас в цензурном и гуманизированном варианте. Взять, например, «Теремок» — оригинальная концовка этой истории травмирует любого взрослого. С первоисточником можно ознакомиться в сборнике «Народные русские сказки» литератора Александра Афанасьева. Как мы помним, история заканчивается разрушением здания, а обитатели успевают спастись. А вот в версии Афанасьева все совсем иначе.

Медведь садится на теремок, не оставляя ни мышке-норушке, ни ее друзьям ни единого шанса на выживание. Все происходящее описывается в красках и деталях, так что детям такое лучше не рассказывать.

Не рассказывайте детям: русская народная сказка страшнее любого триллера

Но и это еще не все. В первоисточнике сам теремок представлял собой голову лошади. Именно ее облюбовала милая мышка-норушка.

«Неадаптированные сказки могут смутить и вызвать недоумение: а где же побуждение к чистому и светлому?», «На то это и русские народные сказки. То есть не выживет никто», «Добрые люди адаптировали их с учетом нежного детского возраста, за что им спасибо», — написали интернет-пользователи, прочитавшие оригинальный «Теремок».

Фото: кадр из фильма «Морозко», кадр из мультфильма «Теремок»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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