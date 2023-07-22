Не рассказывайте детям: русская народная сказка страшнее любого триллера

Любимые сказки, знакомые всем с детства, дошли до нас в цензурном и гуманизированном варианте. Взять, например, «Теремок» — оригинальная концовка этой истории травмирует любого взрослого. С первоисточником можно ознакомиться в сборнике «Народные русские сказки» литератора Александра Афанасьева. Как мы помним, история заканчивается разрушением здания, а обитатели успевают спастись. А вот в версии Афанасьева все совсем иначе.

Медведь садится на теремок, не оставляя ни мышке-норушке, ни ее друзьям ни единого шанса на выживание. Все происходящее описывается в красках и деталях, так что детям такое лучше не рассказывать.

Но и это еще не все. В первоисточнике сам теремок представлял собой голову лошади. Именно ее облюбовала милая мышка-норушка.