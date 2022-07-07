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Киноафиша Статьи Не ради Галкина: вот почему Пугачева экстренно покинула Израиль

Не ради Галкина: вот почему Пугачева экстренно покинула Израиль

7 июля 2022 10:40
Не ради Галкина: вот почему Пугачева экстренно покинула Израиль

В Сети судачат о тяжелом состоянии Лаймы Вайкуле.

Экстренному отъезду Аллы Пугачевой из Израиля нашлось объяснение. Пользователи соцсетей предполагали, что певица отправилась с мужем Максимом Галкиным в Латвию, так как он будет давать там концерты. Но гастрольный тур юмориста включает несколько зарубежных городов, поэтому фанаты засомневались, что Примадонна везде будет следовать за супругом. Как выяснилось, в Юрмалу певица прилетела не ради Галкина.

Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки» сообщил, что у певицы Лаймы Вайкуле произошел рецидив онкологического заболевания, с которым она боролась много лет. По данным инсайдеров, сейчас 68-летняя певица живет в своем доме в Юрмале и почти не выходит на улицу из-за тяжелого состояния. Чтобы поддержать близкую подругу, в Латвию спешно приехала и Пугачева. Она арендует особняк по соседству с Вайкуле.

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Официальные представители Лаймы никак не комментируют слухи. Ранее Филипп Киркоров уверял, что часто общается с коллегой по телефону, а она сама якобы обещала ему вскоре прилететь в Россию.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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