Не рад, что остался жив: что на самом деле сейчас творится с Костомаровым

Роман Костомаров чудом выкарабкался с того света. С января фигурист находится в «Коммунарке», где продолжает проходить реабилитацию после пневмонии и ампутации конечностей.

Восстановление идет крайне тяжело: спортсмен впал в глубокую депрессию. Кажется, он и сам не рад тому, что остался жив. О плачевном психоэмоциональном состоянии знаменитости Telegram-каналу SHOT поведал инсайдер. По словам источника, Костомаров пытается «выкарабкаться из апатии», но ему это не удается. Супруг Оксаны Домниной не может справиться с собственными эмоциями и злится на самого себя и на происходящее.

В столь непростой период фигурист не поддерживает связь с поклонниками. Ранее в соцсетях он оставил обращение, где поблагодарил всех за поддержку, после чего вновь пропал с радаров. В больнице, как отмечают в окружении Романа, он останется до осени. В настоящий момент олимпийский чемпион готовится к протезированию — операция пройдет в России.