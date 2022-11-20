Не работа мечты: секреты «Орла и решки», которые изменят ваш взгляд на шоу

Шоу «Орел и решка» полюбили миллионы зрителей – не только благодаря фантастическим видам экзотических стран, но и авантюрной концепции: один ведущий путешествует с худым рюкзаком, а другой с безлимитной картой. Но на деле все обстоит совсем не так – и в шоу не так много спонтанности, как кажется.

Передача строится по четко прописанному сценарию. Маршруты, места проживания и даже диалоги с местными жителями распланированы заранее. Чтобы не выбиться из графика, съемки продолжают при любых обстоятельствах – будь то дождь или плохое самочувствие ведущих. Съемочная команда состоит из 7-8 человек, которые сопровождают «богатого» или «бедного» туриста.

Многие факты в программе умалчиваются или привираются.

Бывалые путешественники рассказывают, что ведущие «Орла и решки» неоднократно обманывали зрителей. Например, Регина Тодоренко в Джакарте рассказывала, что из аэропорта в центр никак не добраться на автобусе – на самом деле билет можно легко приобрести в кассе.

«Золотая карта» имеет свои лимиты. Тодоренко призналась, что на карте действительно много денег, но все траты четко регламентируются. Ведущие не живут в роскошных апартаментах – шикарные номера лишь арендуются на несколько часов.