Не пустил на похороны отца: что известно о сыне Настеньки из «Морозко»

Наталья Седых прославилась благодаря легендарной сказке Александра Роу «Морозко». Затем последовала роль в картине «Огонь, вода и... медные трубы», которая обеспечила актрисе оглушительный успех. Увы, после столь удачного старта карьера Седых пошла на спад.

Не сложилась и ее личная жизнь. Наталья всегда была окружена мужским вниманием. Но замуж она вышла единожды — ее избранником стал композитор Виктор Лебедев. В этом браке родился сын, которого назвали Алексей. Первые годы семейной жизни были счастливыми, но через 10 лет союз начал трещать по швам. В итоге супруги подали на развод. Причиной стали их бесконечные разъезды и разлуки.

Когда Алексею исполнилось 17 лет, он принял решение жить с отцом в Петербурге. Мать осталась в Москве. Седых с пониманием отнеслась к выбору сына, посчитав, что мальчику нужен авторитет в лице мужчины. Алексей не захотел идти по стопам родителей и закончил факультет туризма в Академии искусств. У него постоянная стабильная работа, далекая от мира кино.

В 2021 году Виктора Лебедева не стало. Однако сын Седых не пустил мать на похороны бывшего мужа. По его мнению, поездка в поезде могла плохо сказаться на самочувствии немолодой актрисы.