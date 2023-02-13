Не пускайте за руль: вот какой знак Зодиака худший водитель

Перед тем как получить права, все водители проходят специальный курс обучения и сдают экзамены. Несмотря на это, некоторые люди, оказавшись за рулем без инструктора рядом, начинают вести себя достаточно вольно и нарушать правила дорожного движения. Или же после нескольких лет за рулем возникает ощущение, что ты знаешь все и никаких проблем на дороге с тобой не случится. Астрологи выяснили, под каким знаком зодиака появляются на свет самые беспечные и безответственные водители - лучше не пускать их за руль.

Близнецы

По словам астрологов, знак, которому лучше переквалифицироваться из водителей в пешеходы или пассажиры общественного транспорта - Близнецы. Все дело в том, что за рулем уроженцы воздушного знака представляют собой большую опасность для окружающих. Какие наблюдения привели к экспертов к этому выводу?

Все дело в азартном характере Близнецов. Они обожают, когда в крови кипит адреналин, а потому каждую поездку превращают в настоящее приключение с гонками и скоростью до 250 километров в час.

Музыку погромче - и вперед, погнали! Правда, кайф от такой езды ловят только сами Близнецы, но не их пассажиры.

Сообразительность и ум позволяют представителям знака с лету запоминать любые знания, они легко сдают на права, но как только садятся за руль самостоятельно, без инструктора в соседнем кресле, быстро забывают о ПДД. “Что плохого случится от одного ма-а-аленького нарушения?” - думают Близнецы каждый раз.

Не секрет, что в каждом уроженце воздушного знака живет Юлий Цезарь, готовый выполнять десяток дел одновременно.

Вот и за рулем Близнецы способны одним глазом косить на дорогу, другим - на экран телефона или самозабвенно болтать с кем-нибудь по видеосвязи. Только молниеносная реакция способна избавить его от проблем на дороге.

В пути этому знаку быстро надоедает смотреть прямо по курсу, поэтому они развлекаются, разглядывая симпатичных прохожих, необычные здания или забавные вывески и рекламные щиты.

Хорошо, если рядом с Близнецами будет человек, способный спускать их с небес на землю и напоминать о необходимости следить за дорогой.

Близнецы очень часто попадают в аварии из-за своей беспечности - они думают, что успеют “проскочить”, а в итоге сталкиваются с другими автомобилями. При этом признавать свою вину в случившемся они категорически не хотят, даже записи с видеорегистратора или другие подтверждения не заставят их признать, что они неправы.