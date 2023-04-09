Не пускайте к лотереям: вот какой знак Зодиака самый азартный

Азарт считается одной из самых сильных эмоций в том спектре, который доступен человеку. Он приносит с собой удовольствие, а потому несчастные быстро попадаются на удочку и снова и снова возвращаются к тому занятию, которое его принесло, чтобы испытать в очередной раз. Психологи уже давно твердят об опасности лудомании - роковой страсти к играм. Страдающие ею люди готовы отдать последнюю рубашку, лишь бы снова испытать острые эмоции. Астрологи выяснили, что лудомании чаще всего подвержены представители определенного знака зодиака - не стоит подпускать их к лотереям или азартным играм.

Телец

Если провести опрос на тему “Какой знак зодиака вы считаете наиболее подверженным нездоровому азарту?”, вряд ли хоть кто-нибудь остановил бы свой выбор на Тельце. Представители земной стихии кажутся надежными и здравомыслящими, никому и в голову не придет заподозрить их в пагубном пристрастии.

Но, как говорится, в тихом омуте черти водятся.

Вот и тихоня-Телец, если подпустить его хотя бы разок к лотереям или азартным играм, быстро потеряет голову. В глубине души этого знака дремлет настоящий вулкан азарта, который только ждет удобного случая взорваться, обнажив истинное лицо своего владельца.

Обычно сдержанный и рассудительный, за игрой в покер или при покупке лотерейных билетов Телец превращается в фанатика. Кажется, в мире нет ничего, что могло бы отвлечь его от игорного стола, монитора компьютера, если речь идет об онлайн-казино, а также от сайта, на котором продаются билеты лотереи.

При этом представителям земного знака не так уж важно, одни ли они или в большой компании.

Игра поглощает Тельца настолько глубоко, что он в буквальном смысле слова не замечает ничего и никого вокруг. А если попытаться растормошить его без церемоний, этот знак крепко обидится или вступит в конфликт.

Из-за своей лудомании Тельцы могут серьезно повздорить с близкими людьми. Последние, конечно же, опасаются за ментальное здоровье представителей знака и пытаются вытащить их из порочного круга, пока не поздно.

Возможно, на первоначальной стадии зависимости это еще возможно, дальше без помощи специалиста не обойтись.

Обычно Тельцы бережно относятся к своим деньгам, но ради онлайн-ставок или покупки лотерейных билетов могут и раскошелиться. При этом осознание того, что они ставят больше, чем выигрывают, приходит к этому знаку слишком поздно.