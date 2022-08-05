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Не пущу и на порог: за что знаменитая ясновидящая выгнала Киркорова

5 августа 2022 08:00
Не пущу и на порог: за что знаменитая ясновидящая выгнала Киркорова

Музыканту не суждено было воплотить давнюю мечту.

Бедрос Киркоров не смог познакомиться с предсказательницей Вангой из-за своего военного прошлого. Музыкант выступал в качестве артиста Ансамбля трудовых войск.

Впервые встретиться с прорицательницей музыкант решил еще в 1953 году. Артист специально приехал в болгарский город Петрич, но не смог попасть даже на порог знаменитого дома. Дело в том, что Ванга не принимала военных, а из-за своей службы Киркоров-старший должен был носить форму. И помощницу предсказательницы не убедило, что у гостя нет звездочек на погонах: она все равно запретила ему встречаться с ясновидящей, несмотря на все его мольбы и просьбы.

Вторая попытка знакомства, как вспоминает певец в шоу «Предсказание-2022», произошла лишь спустя несколько лет. В тот раз Бедросу все же удалось пообщаться с ясновидящей, которая во время беседы с ним впала в транс.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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