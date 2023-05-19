Не пухляш, а «циркуль»: кто должен был стать звездой «Зигзага удачи» вместо Леонова

В конце 60-х на большие экраны вышла лента Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи». Главную роль фотографа Владимира Орешникова исполнил обаятельный Евгений Леонов.

Мало кто знает, но изначально Рязанов видел в этом образе Иннокентия Смоктуновского. По его замыслу, главный герой должен быть видным и привлекательным мужчиной. Однако Смоктуновский внезапно заболел и поэтому отказался от съемок.

Рязанов был в ступоре. Он не знал, кто еще может справиться с этой ролью. Режиссер позвал на пробы многих известных артистов: Сергея Шакурова, Александра Ширвиндта и Андрея Миронова. Но в итоге победа в этом негласном соревновании досталась Евгению Леонову.

Сначала худсовет отклонил его кандидатуру из-за неэффектной внешности. Однако Рязанов отстоял Евгения Павловича. Режиссер не устраивал дополнительных проб и всячески тянул время, и руководство в итоге смирилось с Леоновым.

Так главный герой стал обаятельным пухляшом, а не высоким «циркулем». Рост Леонова составлял 165 сантиметров, а Смоктуновского — 186. Если бы Иннокентий Михайлович снялся в фильме, то это был бы совсем другой персонаж и по фактуре, и по энергетике.