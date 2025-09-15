«Не пугалка и не чернуха»: новый сериал с Устюговым врывается на экраны — полное погружение в СССР конца 70-х

15 сентября на Первом канале стартует премьера, которую многие ждали. Ретро-детектив «Бой с тенью» (ранее называвшийся «Зло») уже успел прогреметь на онлайн-площадках в 2024 году, а теперь сериал выходит в ТВ-эфир и обещает стать главным событием сезона.

Сюжет переносит зрителей в Москву конца 70-х годов. Журналист Юрий Ельцов (Даниил Страхов) пытается разобраться в громком деле об ограблении знаменитой балерины. Преступники не только похитили ценности, но и убили домработницу, что задевает за живое следователя Анохина (Евгений Харитонов).

В это же время в Ереване преступник по кличке Махаон, только что вышедший из тюрьмы, по приказу криминального авторитета Ястреба грабит банк. Но вместо обещанной благодарности его пытаются «убрать».

Убегая от бандитов, Махаон обращается за помощью к другу детства — и этим человеком оказывается все тот же Ельцов. Вскоре становится ясно: два, казалось бы, не связанных преступления связаны напрямую. Более того, за Ястребом стоят вовсе не уличные головорезы, а люди с высоким положением.

Экранизация с большим будущим

Сериал снят по роману Эдуарда Хруцкого, и в нем сошлись сразу несколько сильных актерских имен. Помимо Даниила Страхова, зрителей ждет встреча с Александром Устюговым — звездой «Ментовских войн». Лишь этот факт сделал сериал одним из самых ожидаемых.

Те, кто успел посмотреть «Бой с тенью» онлайн, отмечают динамичный сюжет, атмосферность и почти документальную аутентичность. Наибольшие восторги вызвал антураж — декорации, костюмы, прически, предметы быта. Все было воссоздано с такой точностью, что зрители уверены: их буквально перенесли в СССР.

Актер Андрей Ельцов, сыгравший в сериале Игоря Ельцова, подтвердил, что команда работала с максимальным вниманием к деталям.

Это не "пугалка" и не чернуха о том времени. Наш проект — рассказ современным языком о хороших, добрых, настоящих людях, которые искренне борются со злом в своем обществе, хотят его очистить, — поделился он.

«Бой с тенью» называют крепким детективом, где каждое решение героев кажется логичным, благодаря хорошо продуманному сценарию. Теперь очередь за телевизионной аудиторией: сумеет ли сериал повторить успех онлайн-премьер?

Ранее мы писали: 25 лет спустя: как изменились 6 актеров «Убойной силы» — в нулевых за ними следило полстраны (фото)