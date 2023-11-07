Не прятки и не «казаки-разбойники»: эту жуткую игру обожали все дети в Союзе

В Советском Союзе детские игры были совсем не такими, как сейчас. Мальчики и девочки не знали ни приставок, ни компьютеров, свободное время проводили на улице.

Многие развлечения того времени в 2023 году кажутся рискованными и даже опасными. Особенно самая популярная забава прошлого — ножички.

Суть ее была проста: на земле чертили круг, его делили на части. Каждому игроку выделялась своя.

Затем участники начинали кидать ножик на территорию соперника. Попал и смог воткнуть лезвие в грунт — можно было чертить линию и забирать себе часть чужой территории. Игра шла до промаха.

Баловство с острыми предметами не беспокоило взрослых. Наоборот, ножички хвалили за то, что те учили детей ловкости и развивали стратегическое мышление. Сейчас подобное невозможно себе даже представить: подход к безопасности детей стал совершенно другим.