Не просто выдумка Дюма: «Граф Монте-Кристо» основан на реальных событиях — рассказываем историю реального Дантеса

Подлинная история графа Монте-Кристо куда мрачнее, чем мог придумать даже сам Александр Дюма. Сегодня роман читается как блестящая эпопея о мести и возмездии, полной пылких страстей, спрятанных сокровищ и невероятных перевоплощений.

Но реальная судьба человека, вдохновившая писателя, оказалась совсем иной — жестокой, кровавой и лишённой счастливого финала. В основе легенды лежит история Франсуа Пико, простого сапожника из Парижа, которому невероятно не повезло.

Какой была история настоящего Дантеса

Всё началось с любви: Пико собирался жениться на красавице Маргарите, но его счастью позавидовал соперник — трактирщик Луппиан. Вместе с тремя приятелями он написал ложный донос: мол, Франсуа — английский шпион, готовящий покушение на Наполеона. Молодого сапожника схватили и бросили в тюрьму на долгие семь лет.

Здесь и начинается та самая линия, которую Дюма потом превратит в романтическую легенду. В крепости Пико оказался в одной камере с пожилым прелатом, который перед смертью рассказал ему о тайнике с сокровищами.

В романе Эдмон Дантес бежит, становится графом и возвращается, чтобы вершить изощрённую месть. В реальности же Пико никаким графом не стал. После освобождения он действительно нашёл сокровища и получил деньги, но всё это богатство превратило его не в загадочного аристократа, а в человека, одержимого единственной целью — поквитаться с предателями.

Месть подают холодной

Один за другим бывшие доносчики погибали: кого-то зарезали кинжалом, кого-то отравили. Семью Луппиана постигла череда несчастий — дочь обесчестили, сын оказался в шайке воров, ресторан разорился, а сам трактирщик в конце концов погиб от ножа.

Но, в отличие от благородного графа Монте-Кристо, Франсуа Пико не нашёл ни покоя, ни искупления. Его судьба закончилась трагически: бывший друг, некто Аллю, раскрыл, кто стоит за чередой смертей, и заманил Пико в ловушку.

Мечтая завладеть «сокровищами», Аллю пытал Франсуа, а когда не добился желаемого, просто убил его. Эти подробности стали известны лишь спустя десятилетия, когда священник, которому Аллю на смертном одре рассказал свою историю, передал её полицейским архивам.

Как история обрела славу

Позже материал нашёл историк Жак Пеше и опубликовал статью «Алмаз и мщение». Именно она попалась на глаза Александру Дюма, который превратил сухую полицейскую хронику в гениальное произведение.

В романе мы видим загадочного Эдмона Дантеса, который становится символом триумфа человеческой воли, силы и интеллекта. Но подлинная история Франсуа Пико совсем не про величие и прощение.

Это рассказ о том, как месть может поглотить человека и лишить его всего — даже собственной жизни. Дюма подарил миру легенду, но реальность, лежащая в её основе, куда более жестока и далека от сказочного хэппи-энда.

