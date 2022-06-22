Не просто так: вышедшую на боксерский ринг Загитову вывели на чистую воду

Накануне 20-летняя Алина Загитова удивила поклонников в соцсетях снимком в боксерских перчатках. В подписи к фото фигуристка отметила, что готовится попробовать что-то необычное для себя. Позже выяснилось, что Загитова примет участие в показательном боксерском спарринге.

Такое решение фанаты спортсменки посчитали странным. Загитова еще в конце 2019 года объявила о паузе в спортивной карьере. Последнее время она лишь выступала в ледовых шоу и вела проект «Ледниковый период». Но поклонники с нетерпением ждали момента, когда она снова объявит о возвращении в профессиональный спорт. А вместо этого Загитова выйдет на ринг.

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Но тренер и призер Олимпиады Александр Жулин вывел фигуристку на чистую воду, подчеркнув, что на бой она согласилась не просто так. По его словам, такое решение, в первую очередь, связано с деньгами.

«С огромным гонораром», — заявил спортсмен для «Чемпионата ».

Уже известно, что против Загитовой будет боксировать опытный боец Альберт Батыргазиев. На Олимпиаде 2 года назад он стал чемпионом по боксу.