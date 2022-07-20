Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске

Светский эксперт Алена Жигалова раскрыла подробности вечера памяти Жанны Фриске. Как оказалось, за скандальное мероприятие отвечал отец артистки Владимир.

Не так давно в столице состоялся благотворительный вечер, полностью посвященный певице. Как были уверены поклонники, на мероприятии соберутся музыканты, знакомые с Фриске, и ее преданные поклонники, однако сценарий вечера был несколько иным. Как оказалось, в фойе поклонники могли купить эксклюзивные духи «Алая роза Жанны Фриске», а знаменитости могли приобрести себе билет, чтобы выйти на сцену. По словам фанатов, весь вечер был в итоге посвящен зарабатыванию денег, а не исполнительнице.

Как отмечает Жигалова, за организацию мероприятия полностью отвечал Владимир Фриске. Именно его идеей было продавать духи с именем своей дочери и брать деньги с артистов за их присутствие. При этом он каждый год организует такие встречи, многие из которых заканчиваются скандалами.

«Вы понимаете, до чего дошли в своем безумии эти люди, которые хотят заработать вообще на всем?» — рассуждает Жигалова в своем YouTube-проекте .

Журналистка уверена, что подобные мероприятия оскорбляют память ушедших артистов. Владимир Фриске же, по ее словам, точно не должен заниматься больше организацией таких встреч.