Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске

Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске

20 июля 2022 19:34
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске

Публика продолжает обсуждать резонансный вечер.

Светский эксперт Алена Жигалова раскрыла подробности вечера памяти Жанны Фриске. Как оказалось, за скандальное мероприятие отвечал отец артистки Владимир.

Не так давно в столице состоялся благотворительный вечер, полностью посвященный певице. Как были уверены поклонники, на мероприятии соберутся музыканты, знакомые с Фриске, и ее преданные поклонники, однако сценарий вечера был несколько иным. Как оказалось, в фойе поклонники могли купить эксклюзивные духи «Алая роза Жанны Фриске», а знаменитости могли приобрести себе билет, чтобы выйти на сцену. По словам фанатов, весь вечер был в итоге посвящен зарабатыванию денег, а не исполнительнице.

Как отмечает Жигалова, за организацию мероприятия полностью отвечал Владимир Фриске. Именно его идеей было продавать духи с именем своей дочери и брать деньги с артистов за их присутствие. При этом он каждый год организует такие встречи, многие из которых заканчиваются скандалами.

«Вы понимаете, до чего дошли в своем безумии эти люди, которые хотят заработать вообще на всем?» — рассуждает Жигалова в своем YouTube-проекте.

Журналистка уверена, что подобные мероприятия оскорбляют память ушедших артистов. Владимир Фриске же, по ее словам, точно не должен заниматься больше организацией таких встреч.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
Related video