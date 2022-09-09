Не просто так: роману Мадонны с юнцом, который годится ей во внуки, нашлось объяснение

Мадонна побила собственный рекорд. Если раньше звезда встречалась с возлюбленным, старше которого была на 36 лет, то теперь закрутила роман с манекенщиком Эндрю Дарнеллом, разница в возрасте с которым у них 41 год.

Пока интернет-пользователи обсуждают, что же заставило исполнительницу обратить внимание на очередного «младенца», скандальный блогер Лена Миро нашла простое объяснение новому роману эпатажной Мадонны.

Светская обозревательница уверена, что знаменитость начала отношения с юнцом, который годится ей во внуки, только потому что не хочет стареть. Тем самым она, по уверению Миро, превращает себя в посмешище, не имеющее ничего общего с хайпом.

«Я называю это отсутствием духовности», — подытожила блогер в новой публикации своего ЖЖ. По словам Миро, для Мадонны увядание внешней оболочки подобно смерти, поскольку она воспринимает себя исключительно как отражение в зеркале и совсем не думает о своем духовном становлении и развитии.