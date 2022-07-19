Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Поддержки не нашла: решившаяся на откровения Тодоренко удивила россиян

Поддержки не нашла: решившаяся на откровения Тодоренко удивила россиян

19 июля 2022 15:10
Поддержки не нашла: решившаяся на откровения Тодоренко удивила россиян

В Сети высмеяли желание телеведущей поделиться видео из роддома.

Не так давно Регина Тодоренко рассказала о родах второго ребенка, которые прошли за границей. Телеведущая даже решилась на откровения и показала подписчикам в соцсетях, как переживает схватки. Интересно, что в этот момент Регина с аппетитом ела пиццу, демонстрируя лицо, измазанное соусом.

Но не все поклонники в Сети оценили искренность Тодоренко. Известный блогер Лена Миро посчитала неслучайным, что Регина пытается показать себя неидеальной — без макияжа, с немытыми волосами и в условиях сильной боли.

«Не просто так», — отметила Лена.

По мнению Миро, таким образом Тодоренко не хочет ассоциироваться с образами звезд, которые решаются на пластику или применяют много фильтров, чтобы выглядеть безупречно. На имидже «простых девчонок» уже построили свою популярность такие блогеры, как Ида Галич и Анастасия Ивлеева. И Тодоренко пытается от них не отставать. Вот только, по словам Миро, на этом пути телеведущая нарушает все границы, «устраивая клоунаду» из интимного процесса родов.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
Related video