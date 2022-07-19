Поддержки не нашла: решившаяся на откровения Тодоренко удивила россиян

Не так давно Регина Тодоренко рассказала о родах второго ребенка, которые прошли за границей. Телеведущая даже решилась на откровения и показала подписчикам в соцсетях, как переживает схватки. Интересно, что в этот момент Регина с аппетитом ела пиццу, демонстрируя лицо, измазанное соусом.

Но не все поклонники в Сети оценили искренность Тодоренко. Известный блогер Лена Миро посчитала неслучайным, что Регина пытается показать себя неидеальной — без макияжа, с немытыми волосами и в условиях сильной боли.

«Не просто так», — отметила Лена.

По мнению Миро, таким образом Тодоренко не хочет ассоциироваться с образами звезд, которые решаются на пластику или применяют много фильтров, чтобы выглядеть безупречно. На имидже «простых девчонок» уже построили свою популярность такие блогеры, как Ида Галич и Анастасия Ивлеева. И Тодоренко пытается от них не отставать. Вот только, по словам Миро, на этом пути телеведущая нарушает все границы, «устраивая клоунаду» из интимного процесса родов.