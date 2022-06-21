Не просто так Рак считают лучшим знаком Зодиака: астрологи назвали 3 причины

У каждого знака зодиака есть свои достоинства, однако, кажется, никто из зодиакального круга не наделен таким количеством талантов, как Рак. Астролог Надежда Попова рассказала порталу Sunmag, за какие качества стоит еще больше ценить представителей водного знака.

Феноменальная работоспособность

Раки – невероятно ответственные и трудолюбивые работники. Они добросовестно подходят к выполнению поставленных задач, и не успокоятся, пока не доведут дело до отличного результата. Кто-то другой на их месте наверняка махнул бы рукой, и, заявив

"И так сойдет!", отправился бы заниматься личными делами.

Однако такое поведение просто немыслимо для Раков – они могут раз за разом переделывать работу, чтобы добиться идеала. Кроме того, энергии уроженцев водного знака хватает не только на офисные, но и на домашние дела. Каким бы плотным ни был рабочий график Раков, они найдут время для того, чтобы поддерживать порядок и погоду в доме.

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Особое отношение к прошлому

В то время как другие представители зодиакального круга воспринимают прошлое как историю, нечто ушедшее, для Раков былые эпохи – источник знаний, энергии и силы. Представители водного знака с интересом погружаются в тайны былого, как правило, они прекрасно знакомы с историей возникновения своего города или семьи.

Они с увлечением берутся за создание генеалогического древа, изучение традиций и семейных обычаев.

Кроме того, Раки будут делать все от них зависящее, чтобы эти знания не пропали втуне, а перешли по наследству последующим поколениям. Ведь, по их глубокому убеждению, понять настоящее и построить будущее немыслимо без знания прошлого.

Любовь к детям

Кажется, ни один другой знак не испытывает такой мощной и всеобъемлющей любви к детям, как Рак. При этом речь идет не о восторге и умилении, которые охватывают человека при взгляде на малышей, а о реальных делах и поступках.

Уроженцы водного знака умеют по-настоящему понимать детей, их проблемы и нужды, а потому из них получаются отличные родители.

Они обеспечивают своих чад всем необходимым, с радостью играют с ними и беседуют по душам. Кроме того, Ракам свойственно неравнодушие по отношению к чужим детям – они с радостью придут на помощь каждому ребенку, выслушают и дадут дельный совет. Кстати, представители водного знака часто становятся приемными родителями.