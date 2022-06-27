Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не просто так: проигнорировавших прощание с Шатуновым звезд оправдали

Не просто так: проигнорировавших прощание с Шатуновым звезд оправдали

27 июня 2022 12:55
Не просто так: проигнорировавших прощание с Шатуновым звезд оправдали

Известный блогер считает, что коллеги певца приняли правильное решение.

После похорон Юры Шатунова в соцсетях не утихают обсуждения звезд шоу-бизнеса. Коллег певца осуждают за то, что они проигнорировали прощание с артистом. На церемонии собралось около 10 тысяч поклонников исполнителя, но знаменитостей среди них не было. Это показалось фанатам Шатунова особенно удивительным, если принять во внимание, что в соцсетях звезды массово выражали соболезнования в связи со смертью исполнителя и отмечали их дружбу.

А вот известный блогер Лена Миро не видит в поведении известных певцов и музыкантов ничего неожиданного. По ее словам, похороны Шатунова представители шоу-бизнеса обделили вниманием не просто так. Ведь на самом деле он мало с кем из них поддерживал общение.

«Пришли те, кому Юра был действительно важен, — обычные люди», — написала блогер в ЖЖ.

Миро, напротив, оправдала звезд, добавив, что если бы они присутствовали на церемонии, то все внимание на похоронах было бы отведено им. А в условиях их отсутствия поклонники могли спокойно попрощаться с кумиром.

Фото: Komsomolskaya Pravda/East News
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Related video