Не просто так: проигнорировавших прощание с Шатуновым звезд оправдали

После похорон Юры Шатунова в соцсетях не утихают обсуждения звезд шоу-бизнеса. Коллег певца осуждают за то, что они проигнорировали прощание с артистом. На церемонии собралось около 10 тысяч поклонников исполнителя, но знаменитостей среди них не было. Это показалось фанатам Шатунова особенно удивительным, если принять во внимание, что в соцсетях звезды массово выражали соболезнования в связи со смертью исполнителя и отмечали их дружбу.

А вот известный блогер Лена Миро не видит в поведении известных певцов и музыкантов ничего неожиданного. По ее словам, похороны Шатунова представители шоу-бизнеса обделили вниманием не просто так. Ведь на самом деле он мало с кем из них поддерживал общение.

«Пришли те, кому Юра был действительно важен, — обычные люди», — написала блогер в ЖЖ.

Миро, напротив, оправдала звезд, добавив, что если бы они присутствовали на церемонии, то все внимание на похоронах было бы отведено им. А в условиях их отсутствия поклонники могли спокойно попрощаться с кумиром.