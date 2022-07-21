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Не просто так: причина свадьбы Прилучного раскрыта

21 июля 2022 15:15
Не просто так: причина свадьбы Прилучного раскрыта

Молодую жену актера заподозрили в беременности.

В начале мая стало известно о тайной свадьбе Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Поклонники актера гадали, почему звезда так поспешно женился на новой возлюбленной, ведь еще в начале года его считали бойфрендом Мирославы Карпович. Инсайдеры заявляли, что Павел и Зепюр знакомы уже много лет, так как они вместе снимались в одном проекте. Но только теперь их отношения вышли на серьезный уровень.

Влюбленные провели совместный отдых в Турции и активно делились снимками в Сети. А теперь они вместе уехали в Армению. На днях Брутян опубликовала в соцсетях романтичное видео, в котором она нежно гладит лошадей на фоне живописной природы. Но комментаторы обратили внимание не на фон вокруг, а на объем в районе талии у 26-летней актрисы. Белое платье Зепюр не скрывало полноты. И подписчики решили, что причина столь поспешной свадьбы Прилучного теперь раскрыта.

«Беременная», «Кольца есть, живот тоже есть», «Ну, теперь все понятно», — написали интернет-пользователи.

Фото: Кадр из сериала
Елена Королева
Елена Королева
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