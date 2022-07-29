Не просто так: правда о воссоединении «Тату» после скандала вышла наружу

Лена Катина шокировала поклонников, рассказав о возвращении группы «Тату». Как оказалось, артистки встретятся только ради нескольких выступлений.

Как призналась исполнительница в своем блоге, третьего сентября она вместе с Юлией Волковой вновь поднимется на одну сцену. Артистки выступят в Минске на концерте Ovion Show, который пройдет на одном из самых крупных стадионов города. Многие поклонники тут же предположили, что в ближайшем будущем смогут услышать новые композиции от дуэта и даже попасть на их большой гастрольный тур. Но, как оказалось это не так.

По данным Telegram-канала «Только никому... », певицы согласились выступить лишь в рамках серии концертов, которые будут сопровождать бои ММА. Вместе с ними на сцене окажутся рэпер Серега, Солнце Монако и Мот. Как уверены эксперты, Катиной и Волковой предложили весьма значительный гонорар, раз они решились забыть о многолетнем конфликте и вновь начать общаться.

При этом пока фанатам не нужно ждать полноценного воссоединения. Сами артистки заявили лишь о выступлениях в Минске и даже не намекали на другие концерты.