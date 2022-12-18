Не просто так открестилась от отца: что известно о поступке дочери Якубовича

К личной жизни Леонида Якубовича до сих пор приковано много внимания. Это неудивительно, ведь ведущий уже три десятилетия успешно ведет популярное шоу «Поле Чудес».

Не так давно стало известно, что его дочь от третьего брака решила взять девичью фамилию мамы. Поклонники могли только гадать о причине такого решения. Некоторые предположили, что у Варвары сложились плохие отношения с отцом.

Однако все куда проще.

Молодая девушка не хочет привлекать к себе излишнее внимание публики. Она понимает, что известная фамилия может открыть многие двери, но для неё важно самостоятельно достичь успеха.

Варвара уже совершает первые шаги на этом пути. Она закончила МГИМО с красным дипломом и даже работала корреспондентом известного информационного агентства. Кроме того, девушка пробует себя в качестве певицы.