Не просто так оскорбился: раскрыта причина разлада Гайдая и Никулина

Леонид Гайдай задействовал Юрия Никулина почти в каждом своем фильме, пока однажды актер просто не исчез из его произведений. Оказалось, что режиссер прекратил снимать любимца не просто так.

В картину «Не может быть!» постановщик по своему обыкновению собирался набрать привычную команду и предложил Никулину одну из ролей, которую в сценарии прописал под него. Актер неожиданно ответил отказом.

Юрий Владимирович мог бы появиться также в картине «Иван Васильевич меняет профессию», но и тогда предпочел работу в цирке сотрудничеству с Гайдаем. Один отказ режиссер смог принять, но второй нанес ему оскорбление.

Затаив обиду на артиста, Леонид Иович зарекся впредь звать Никулину в свои проекты. Замену актеру он нашел очень быстро — пригласил в фильм Георгия Вицина, который справился с образом пьяного жениха не менее блестяще, чем это сделал бы «Балбес».