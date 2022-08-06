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Не просто так оскорбился: раскрыта причина разлада Гайдая и Никулина

6 августа 2022 16:22
Не просто так оскорбился: раскрыта причина разлада Гайдая и Никулина

Творческий союз разрушил отказ.

Леонид Гайдай задействовал Юрия Никулина почти в каждом своем фильме, пока однажды актер просто не исчез из его произведений. Оказалось, что режиссер прекратил снимать любимца не просто так.

В картину «Не может быть!» постановщик по своему обыкновению собирался набрать привычную команду и предложил Никулину одну из ролей, которую в сценарии прописал под него. Актер неожиданно ответил отказом.

Юрий Владимирович мог бы появиться также в картине «Иван Васильевич меняет профессию», но и тогда предпочел работу в цирке сотрудничеству с Гайдаем. Один отказ режиссер смог принять, но второй нанес ему оскорбление.

Затаив обиду на артиста, Леонид Иович зарекся впредь звать Никулину в свои проекты. Замену актеру он нашел очень быстро — пригласил в фильм Георгия Вицина, который справился с образом пьяного жениха не менее блестяще, чем это сделал бы «Балбес».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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