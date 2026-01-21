Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Амулет зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не просто история любви в шикарном дворце: 3 важных проблемы, которые поднимает «Великолепный век»

Не просто история любви в шикарном дворце: 3 важных проблемы, которые поднимает «Великолепный век»

21 января 2026 13:17
Мерьем Узерли в роли Хюррем

С точки зрения психологии этот сериал освещает немало актуальных аспектов.

«Великолепный век» на первый взгляд может восприниматься как история любви, разворачивающаяся на фоне роскошных декораций Османской империи. Однако за этой внешней оболочкой скрываются важные темы, которые касаются не только исторического контекста, но и современных реалий.

Сериал затрагивает вопросы социальной изоляции, патриархальной структуры общества и токсичной атмосферы межличностных отношений. В этой статье мы рассмотрим три ключевые проблемы, которые поднимает «Великолепный век» и которые остаются важными для нас и по сей день.

Социальная депривация

Это явление описывает состояние, когда человек лишен возможности взаимодействовать с привычным окружением из-за вынужденной изоляции. Всех девушек из гарема насильно отделили от дома, семьи, друзей и повседневной жизни, к которой они привыкли с детства. Так что Хюррем, Нурбану, Кесем и многие другие женщины пережили неизлечимую травму, потеряв шанс хоть на мгновение вернуться в прошлое, в свою старую жизнь.

Нурбану из "Великолепного века"

Место женщины в патриархальном обществе

Несмотря на все привилегии, которые могли бы быть у женщин в Османской империи, реальность такова, что мужчины там ценились гораздо больше. Главная опасность для женщин в таком обществе заключалась в отсутствии личной свободы. За них решения принимали мужчины — сначала родители, а потом мужья.

Женщины не могли даже мечтать о независимом жизненном выборе. Они были обречены на пассивность и подчинение, что приводило к неудачам, когда они оказывались на свободе. Чтобы выжить в этом социуме, женщины часто подавляли свою волю и учились просто плыть по течению.

Хюррем идет по дворцу Сулеймана

В таком обществе женщин воспринимали скорее как объект, чем как личность. Их ценили лишь за способность выполнять свои функции, в том числе в роли матери и жены. Как только их способности становились менее актуальными, например, с возрастом или по другим причинам, их заменяли.

Женщинам было сложно изменить свое положение в этом обществе. Даже в случае с женским султанатом, когда женщины имели больше власти, положение женщин в государстве, в целом, оставалось неизменным.

Токсичная атмосфера

Гарем стал примером того, как женская зависть и ненависть друг к другу могут привести к разрушительной атмосфере. Пока Хюррем пыталась стать достойной мусульманкой, ее свекровь Валиде всеми силами пыталась уничтожить ее. Вместо того чтобы найти общий язык, она предпочла войну с чужестранкой.

А дальше все только накалялось. И вот мудрая Валиде, ранее известная своим достоинством и мудростью, в какой-то момент стала напоминать раздражительного подростка, отказываясь сидеть за одним столом с Хюррем.

Небахат Чехре в роли Валиде

А интриги, которые плела Айше-Хавса? Они скорее напоминали поведение школьниц, устраивающих травлю, нежели поступки зрелой женщины. И все это происходило на фоне утраты уважения и достоинства, что ставило под сомнение прежние моральные ориентиры, делится наблюдениями автор блога «Понятная психология».

Кстати, вы знали, что одна из главных тайн османского двора — существовала ли Хатидже на самом деле? В этом материале мы разбираем все версии.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Ксения Куртукова
Ксения Куртукова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
6 комментариев
Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца Читать дальше 15 февраля 2026
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Читать дальше 18 февраля 2026
40 ведер воды из Невы и опилки на завтрак: 5 фактов о блокадном зоопарке из «Красавицы» 40 ведер воды из Невы и опилки на завтрак: 5 фактов о блокадном зоопарке из «Красавицы» Читать дальше 16 февраля 2026
В России этому фильму Тарантино ставят 10 из 10, а на Западе считают «халтурой» — даже до конца еле-еле досматривают В России этому фильму Тарантино ставят 10 из 10, а на Западе считают «халтурой» — даже до конца еле-еле досматривают Читать дальше 16 февраля 2026
«Первый отдел» посягнул на рекорд «Семнадцати мгновений весны»: НТВ парализовал жизнь целого города «Первый отдел» посягнул на рекорд «Семнадцати мгновений весны»: НТВ парализовал жизнь целого города Читать дальше 16 февраля 2026
У «Невского» на IMDb жалкие 6.3, зато этот детектив с Устюговым получил аж 7.5: россияне его брезгуют досматривать У «Невского» на IMDb жалкие 6.3, зато этот детектив с Устюговым получил аж 7.5: россияне его брезгуют досматривать Читать дальше 15 февраля 2026
Приквел «Престолов» на коне, но фанаты спорят — а рыцарь ли Дункан: смущает 1 кадр и строки повести Мартина Приквел «Престолов» на коне, но фанаты спорят — а рыцарь ли Дункан: смущает 1 кадр и строки повести Мартина Читать дальше 15 февраля 2026
Волшебный остров из «Сказки о царе Салтане» поражает воображение: построили с нуля — но пушкинский Буян действительно есть на карте Волшебный остров из «Сказки о царе Салтане» поражает воображение: построили с нуля — но пушкинский Буян действительно есть на карте Читать дальше 14 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше